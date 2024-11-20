Следствие выяснило причину пожара в детском саду №38 «Золотая рыбка». Происшествие случилось 17 октября. Из здания тогда эвакуировали 112 маленьких воспитанников. Возгорание произошло в одной

Следствие выяснило причину пожара в детском саду №38 «Золотая рыбка». Происшествие случилось 17 октября. Из здания тогда эвакуировали 112 маленьких воспитанников. Возгорание произошло в одной из спален. На восстановление детского сада уйдет почти три миллиона рублей. И вот теперь стала известна причина случившегося. Как рассказала Наталья Никитина, сотрудник МЧС Коврова, пожар произошел из-за детской шалости с