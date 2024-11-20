Следствие выяснило причину пожара в детском саду №38 «Золотая рыбка». Происшествие случилось 17 октября. Из здания тогда эвакуировали 112 маленьких воспитанников. Возгорание произошло в одной
<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2024-detskij-sad-v-kovrove-podzheg-malysh.html" target="_blank">Детский сад в Коврове поджег малыш</a> - Следствие выяснило причину пожара в детском саду №38 «Золотая рыбка». Происшествие случилось 17 октября. Из здания тогда эвакуировали 112 маленьких воспитанников. Возгорание произошло в одной
[url=https://33live.ru/novosti/20-11-2024-detskij-sad-v-kovrove-podzheg-malysh.html]Детский сад в Коврове поджег малыш[/url] - Следствие выяснило причину пожара в детском саду №38 «Золотая рыбка». Происшествие случилось 17 октября. Из здания тогда эвакуировали 112 маленьких воспитанников. Возгорание произошло в одной