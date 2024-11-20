Модернизация региональной транспортной инфраструктуры – одна из актуальных задач в России.

Модернизация региональной транспортной инфраструктуры – одна из актуальных задач в России. Здесь речь идет не только о строительстве и реконструкции автодорог, но и об обновлении автобусов, троллейбусов, трамваев, коммунальной техники, грузовиков. Поддержать работу региональных и муниципальных властей по обновлению парка готовы лизинговые компании.«Насчет участия в рынке лизинговых услуг для городского транспорта - мы тоже готовы подключиться, если нас допустят, конечно, на приемлемых условиях», - сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин на Транспортной неделе.Как отмечают в «ВТБ Лизинге», участие в лизинговых программах сейчас - один из способов обновления парка транспортных средств в регионах. Если в коммерческом сегменте лизинга в регионах наблюдается здоровая конкуренция лизинговых компаний, то в сегменте городского транспорта ее практически нет. Выравнивание условий для всех участников рынка лизинговых услуг – предоставление субсидий всем лизинговым компаниям на равных условиях – обеспечит создание здоровой рыночной конкуренции, отмечают в компании. В перспективе это положительно скажется на бюджете регионов и муниципалитетов.