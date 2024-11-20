Во Владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги акции «ЭКОномь с ЭКОсчётом».

Во Владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги акции «ЭКОномь с ЭКОсчётом». Всего в акции поучаствовало 1069 клиентов, которые с 1 сентября по 30 октября подписались на электронную квитанцию и оплатили счета за два месяца через Систему быстрых платежей в Личном кабинете.Среди участников акции с помощью генератора случайных чисел выбрано 200 победителей. Они получат 500 рублей на лицевой счёт на оплату услуги «Электроэнергия». Что отразится в квитанциях за ноябрь в столбце «Оплачено в текущем периоде». Списки лицевых счетов победителей размещены на .«Благодарим клиентов за осознанный выбор дистанционных сервисов. Сейчас более 74 тысяч клиентов получают электронные квитанции и могут их оплачивать в Личном кабинете без комиссии. Поздравляем победителей и приглашаем участвовать в других акциях филиала», – поделился директор по биллингу и клиентскому сервису Денис Никулин.Подробную информацию об акциях, проводимых во Владимирском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс», можно уточнить на сайте в разделе .Об «ЭнергосбыТ Плюс»«ЭнергосбыТ Плюс» входит в и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – около 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – около 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.АО «ЭнергосбыТ Плюс»Реклама