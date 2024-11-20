Об этом рассказали в региональном правительстве.

Из Владимирской области на СВО отправили 25 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.Груз собрали местные бизнесмены, благотворители и неравнодушные жители. Есть потребность в товарах первой необходимости, медикаментах, продуктах, строительных материалах и оборудовании для военнослужащих.Помощь направили в Белгородскую, Курскую и Воронежскую области, а также в ЛНР и ДНР.Напомним, что в Коврове в школе №23 в честь героически погибшего героя.