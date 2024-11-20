Против его заместителю возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе проверки прокуратура Владимирской области обнаружила серьезные проблемы с контейнерными площадками в частном секторе региональной столицы. Многие из них не оборудованы должным образом, а это приводит к накоплению мусора.Как информирует пресс-служба ведома, несмотря на заключение контрактов на вывоз отходов, ситуация не улучшается. Прокуратура отметила отсутствие твердого покрытия, уклона для сточных вод и необходимых ограждений. Мэру Дмитрию Наумову выдано представление, а против его заместителю возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратура требует от владельцев улучшить состояние контейнерных площадок.