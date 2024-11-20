Материал они смогут получить также вне очереди.

Комитет по аграрной политике Заксобрания Владимирской области поддержал два новых законопроекта. Первый законопроект направлен на поддержку сельхозтоваропроизводителей и расширяет перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которые смогут получать государственную помощь, включая производителей ветеринарных и кормовых добавок.Второй закон касается многодетных семей военнослужащих, предоставляя им возможность вне очереди и по льготной цене получать древесину для строительства. Законодатели отметили, что в условиях специальной военной операции данный законопроект имеет особое социальное значение, направленное на поддержку военных и их семей.Напомним, ранее мы писали, что