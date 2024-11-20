«Ростелеком» построил на игровой онлайн-платформе Roblox виртуальный мир «Кибергород» с эксклюзивными скинами в стиле киберпанк и мини-игрой с интересной полосой препятствий. Roblox — самая

«Ростелеком» построил на игровой онлайн-платформе Roblox виртуальный мир «Кибергород» с эксклюзивными скинами в стиле киберпанк и мини-игрой с интересной полосой препятствий. Roblox — самая популярная по скачиваниям игра на смартфонах в России. Ежемесячная аудитория по всему миру превышает 200 млн пользователей, более 60% из них — дети. Виртуальный мир доступен всем игрокам, зарегистрированным в Roblox.