Любовь Успенская очень переживает за свою единственную дочь.

Любовь Успенская очень переживает за свою единственную дочь.В октябре Любовь Успенская публично забила тревогу после того, как ее дочь Татьяна Плаксина внезапно пропала. После этого артистка внесла в свой райдер важный пункт. Теперь организаторы мероприятий, на которые приглашается Успенская, обязаны оплатить и пребывание ее дочери. Певица всюду берет свою наследницу с собой, опасаясь ее побега.Кроме того, как сообщают СМИ, Успенская подняла гонорар в этом году на полмиллиона рублей. Теперь выступление артистки в России составляет 4 миллиона. При перелете в другую страну Успенская требует "ультра все включено" для них с дочерью, три билета в бизнес-класс и пару в эконом, оплата перевозки собаки и расходы на уход за йорком во время трансфера.В гримерке исполнительница хита ждет 12-летний виски, элитное вино и на закуску тарелку с фруктами. Для своего коллектива в условиях чай, кофе и нарезки из разных видов мяса и сыра. В случае ошибки организатора, мероприятие сразу же отменяется без возврата оплаты.Напомним, в октябре 34-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина внезапно пропала. Позже ее нашли в Израиле. По слухам, после этого девушка прошла лечение в психиатрической клиники. Оттуда она жаловалась на тираническое поведение матери. Теперь они с матерью снова не расстаются.Впрочем, концертный директор певицы не подтвердил информацию о том, что в райдер Успенской появился новый пункт. Он заявил, что все это выдумка и не имеет под собой фактических оснований.