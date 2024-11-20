Аукцион по продаже акций владимирского завода «Электроприбор» отменен. Соответствующая информация появилась на платформе «ГИС Торги». Судя по опубликованным документам, решение об отмене
<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2024-prodazha-akcij-elektropribora-stoimostyu-primerno-784-milliona-otmenena.html" target="_blank">Продажа акций «Электроприбора» стоимостью примерно 784 миллиона отменена</a> - Аукцион по продаже акций владимирского завода «Электроприбор» отменен. Соответствующая информация появилась на платформе «ГИС Торги». Судя по опубликованным документам, решение об отмене
[url=https://33live.ru/novosti/20-11-2024-prodazha-akcij-elektropribora-stoimostyu-primerno-784-milliona-otmenena.html]Продажа акций «Электроприбора» стоимостью примерно 784 миллиона отменена[/url] - Аукцион по продаже акций владимирского завода «Электроприбор» отменен. Соответствующая информация появилась на платформе «ГИС Торги». Судя по опубликованным документам, решение об отмене