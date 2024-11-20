Аукцион по продаже акций владимирского завода «Электроприбор» отменен. Соответствующая информация появилась на платформе «ГИС Торги». Судя по опубликованным документам, решение об отмене

Аукцион по продаже акций владимирского завода «Электроприбор» отменен. Соответствующая информация появилась на платформе «ГИС Торги». Судя по опубликованным документам, решение об отмене торгов приняло Росимущество. Из информационного сообщения об отмене аукциона Федеральное агентство по управлению государственным имуществом сообщает об отмене аукциона в электронной форме по продаже акций ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», назначенного на 29 ноября