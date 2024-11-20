Прокуратура внесла представление Дмитрию Наумову, а его заму Глебу Серегину грозит штраф. Таковы результаты проверки надзорного ведомства на предмет организации сбора и вывоза мусора в

Прокуратура внесла представление Дмитрию Наумову, а его заму Глебу Серегину грозит штраф. Таковы результаты проверки надзорного ведомства на предмет организации сбора и вывоза мусора в областном центре. Сообщается, что прокуратура проводила проверку в октябре этого года на поднадзорной территории, в том числе в зоне индивидуальной жилой застройки. В результате проверяющие выявили следующие нарушения. Татьяна Логинова,