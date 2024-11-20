Когда утром мало времени, но хочется вкусно позавтракать, есть быстрый и питательный рецепт.

Когда утром мало времени, но хочется вкусно позавтракать, есть быстрый и питательный рецепт.Омлет с овощами и сыромИнгредиентыЯйца — 2-3 шт.Молоко — 2-3 ст.л.Сыр — 50 гПомидоры черри — 4-5 шт.Шпинат — горстьСоль, перец — по вкусуОливковое масло — 1 ст.л.ПриготовлениеПодготовка продуктов: Нарежьте помидоры черри пополам, сыр натрите на крупной терке, шпинат промойте и обсушите.Яичная смесь: В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.Жарим омлет: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Вылейте яичную смесь на сковороду и равномерно распределите ее по поверхности.Добавляем овощи и сыр: Как только омлет начнет схватываться, выложите на него помидоры черри, шпинат и посыпьте тертым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.Подача: Аккуратно переложите готовый омлет на тарелку и подавайте горячим.Такой завтрак готовится быстро, содержит много белка и витаминов, а также оставляет приятное ощущение сытости на долгое время.Приятного аппетита!