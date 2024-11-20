«Ростелеком» и торговая сеть «Лента» завершили совместную работу по тестированию платформы «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами ретейлера. Результаты

«Ростелеком» и торговая сеть «Лента» завершили совместную работу по тестированию платформы «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами ретейлера. Результаты проведенного тестирования подтвердили, что платформа полностью соответствует требованиям к корпоративной мобильности одного из крупнейших российских ретейлеров и индустрии розничной торговли в целом. «Аврора Центр» позволяет централизованно управлять парком устройств, распространять корпоративные приложения, доставлять файлы и