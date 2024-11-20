Администрация Владимира объявила о завершении работ по благоустройству Театральной площади.

Администрация Владимира объявила о завершении работ по благоустройству Театральной площади. Сотрудники МКУ «Зеленый город» очистили лавочки от голубиного помета и провели их мойку. Скоро скамейки очистят повторно.Кроме того, власти сообщили о намерении установить таблички с просьбой не прикармливать голубей в общественных местах, что поможет сохранить чистоту города и здоровье его жителей.Напомним, ранее мы писали, что