Аферисты изобрели новый способ получения данных жертвы. О новой мошеннической схеме жителей предупредили в правительстве области. Злоумышленники рассылают сообщения с «подарочной»

Аферисты изобрели новый способ получения данных жертвы. О новой мошеннической схеме жителей предупредили в правительстве области. Злоумышленники рассылают сообщения с «подарочной» подпиской на телеграм-премиум. Пользователю советуют перейти по ссылке якобы для активации подарка. Дальше открывается страница, где предлагается ввести свой номер телефона и пароль. Если это сделать – мошенники украдут аккаунт. В телеграме действительно можно