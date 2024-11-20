Капремонт моста через озеро Урвановское в Меленковском районе идет к завершению. Как сообщают в пресс-службе минтранса области, объект планируют сдать в декабре. Сейчас рабочие завершают

Капремонт моста через озеро Урвановское в Меленковском районе идет к завершению. Как сообщают в пресс-службе минтранса области, объект планируют сдать в декабре. Сейчас рабочие завершают монтаж понтонов и укрепление откосов. Уже завершены работы по устройству дорожной одежды на подходах, уложен асфальт, построены очистные сооружения, установлены ограждения, освещение и коммуникации на подходах. Мост соединяет деревни Усад