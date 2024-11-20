Стайку серых куропаток встретили на тропинках охотучастка Гусь-Хрустального района. Этот вид широко распространен, отметили в пресс-службе Госохотинспекции области. Как узнать серую

Стайку серых куропаток встретили на тропинках охотучастка Гусь-Хрустального района. Этот вид широко распространен, отметили в пресс-службе Госохотинспекции области. Как узнать серую куропатку? Ее тело округлой формы, общей длиной 28-32 см. Клюв и лапки темного цвета. Верхняя часть оперения рябая, коричневого цвета, а бока и хвост рыжие. Куропатка – оседлая птица, живет на открытой местности. В