Места незаконного складирования бытового и строительного мусора, а также сухих ветвей находились возле контейнерных площадок.

В Меленках Владимирской области были обнаружены стихийные свалки на улицах 40 лет Октября и Ленина. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.Места незаконного складирования бытового и строительного мусора, а также сухих ветвей находились возле контейнерных площадок. Прокуратура отметила, что наличие свалок угрожало загрязнению почвы и здоровью жителей, а также ухудшало эстетический вид города.В связи с этим главе администрации Меленковского района было внесено представление, после чего незаконные полигоны были ликвидированы. Напомним, ранее мы писали,