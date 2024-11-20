Три свалки обнаружили на двух центральных улицах Меленок. Бытовой и строительный мусор, а также сухие ветки лежали неподалеку от контейнерных площадок по адресам: – улица 40 лет октября, 200

Три свалки обнаружили на двух центральных улицах Меленок. Бытовой и строительный мусор, а также сухие ветки лежали неподалеку от контейнерных площадок по адресам: – улица 40 лет октября, 200 метров от реки Унжа; – улица Ленина, напротив поворота на улицы Валентины Суздальцевой; – улица Ленина, юго-восточнее дома № 22/23. Стихийные свалки, загрязняющие окружающую среду и