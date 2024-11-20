Жителя Петушинского района будут судить за смертельное ДТП, в котором погибли двое, в том числе 17-летняя девушка. Мужчина сел за руль «Лады» после употребления алкоголя и наркотиков. В салоне

Жителя Петушинского района будут судить за смертельное ДТП, в котором погибли двое, в том числе 17-летняя девушка. Мужчина сел за руль «Лады» после употребления алкоголя и наркотиков. В салоне находились четверо пассажиров. Авария произошла 1 сентября на автодороге Пекша-Ларионово-Караваево. Со скоростью около 100 километров пьяный водитель двигался со стороны деревни Караваево в сторону Пекши. Из