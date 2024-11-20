Жителя Петушинского района будут судить за смертельное ДТП, в котором погибли двое, в том числе 17-летняя девушка. Мужчина сел за руль «Лады» после употребления алкоголя и наркотиков. В салоне
<a href="https://33live.ru/novosti/20-11-2024-v-petushkax-budut-sudit-voditelya-narkomana-po-vine-kotorogo-pogibli-dvoe-passazhirov.html" target="_blank">В Петушках будут судить водителя-наркомана, по вине которого погибли двое пассажиров</a> - Жителя Петушинского района будут судить за смертельное ДТП, в котором погибли двое, в том числе 17-летняя девушка. Мужчина сел за руль «Лады» после употребления алкоголя и наркотиков. В салоне
[url=https://33live.ru/novosti/20-11-2024-v-petushkax-budut-sudit-voditelya-narkomana-po-vine-kotorogo-pogibli-dvoe-passazhirov.html]В Петушках будут судить водителя-наркомана, по вине которого погибли двое пассажиров[/url] - Жителя Петушинского района будут судить за смертельное ДТП, в котором погибли двое, в том числе 17-летняя девушка. Мужчина сел за руль «Лады» после употребления алкоголя и наркотиков. В салоне