Это микробная трансглутаминаза.

В куриных сосисках, которые производят во Владимирской области, нашли так называемый мясной клей. Это микробная трансглутаминаза — фермент, модифицирующий структуру белков.В России его применение запрещено. Как передает пресс-служба Россельхознадзора, сосиски продавалась в магазине в Пензенской области.Кроме того, фермент обнаружили в твороге из Алтайского края, детских сосисках из Псковской области, а также в сосисках из индейки из Пензенской области.Напомним, что мэра Владимира могут .