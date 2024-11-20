Утром 20 ноября в аварийно-спасательный отряд АСС области поступило сообщение: на дороге «Владимир – Радужный» машина улетела в кювет и перевернулась. Это произошло у коттеджного поселка

Утром 20 ноября в аварийно-спасательный отряд АСС области поступило сообщение: на дороге «Владимир – Радужный» машина улетела в кювет и перевернулась. Это произошло у коттеджного поселка Зеленый Мир. В 7:40 спасатели прибыли на место. К счастью, девушка, которая была за рулем авто, не пострадала. Поэтому специалистам оставалось поставить «Киа Рио» на колеса и отключить аккумулятор.