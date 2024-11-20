Ранее судимый житель Камешково проведет 3 года в колонии строгого режима за то, что обворовывал садовые дома в Суздальском районе. Мужчина совершил целую серию краж с ноября 2023 года по 2

Ранее судимый житель Камешково проведет 3 года в колонии строгого режима за то, что обворовывал садовые дома в Суздальском районе. Мужчина совершил целую серию краж с ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года. Главное его правило – забрать все, что можно унести, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Таким образом он совершил 4 преступления в