На одном из сельхозпредприятий Юрьев-Польского района во время проверки обнаружилось, что зерно там хранится с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора области. Так,

На одном из сельхозпредприятий Юрьев-Польского района во время проверки обнаружилось, что зерно там хранится с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора области. Так, зерно урожая 2024 года (к слову, задекларированое) лежало само по себе. Никто не проверял условия хранения (влажность, температура), показатели зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха. Кроме того, две партии