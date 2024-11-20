С 1 января 2025 года в Суздале будет введен туристический налог. За это нововведение проголосовал Совет народных депутатов города Суздаля. Об этом сообщается в социальных сетях местной

С 1 января 2025 года в Суздале будет введен туристический налог. За это нововведение проголосовал Совет народных депутатов города Суздаля. Об этом сообщается в социальных сетях местной администрации. Причем ставка налога со временем возрастет. Из сообщения в социальных сетях администрации г. Суздаля 19 ноября 2024 года депутаты Совета народных депутатов города Суздаля приняли решение о