Участников массовой драки на улице Ильича во Владимире задержали. Об этом сообщает пресс-служба Следкома области. Сейчас фигурантам избирают меру пресечения. Как нам удалось узнать от

Участников массовой драки на улице Ильича во Владимире задержали. Об этом сообщает пресс-служба Следкома области. Сейчас фигурантам избирают меру пресечения. Как нам удалось узнать от собственного источника, задержанных пять: один гражданин РФ, остальные – мигранты. Напомним, все произошло ночью 9 ноября. В ночном клубе «Пятый элемент» группа молодых людей нарушила общественный порядок. Парни распылили перцовую