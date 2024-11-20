В Судогде судили 64-летнего местного жителя. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Трое нигде не работающих братьев проживали вместе в двухкомнатной

В Судогде судили 64-летнего местного жителя. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Трое нигде не работающих братьев проживали вместе в двухкомнатной квартире в поселке Головино Судогодского района. 13 февраля этого года мужчины вместе распивали алкоголь. Вечер закончился трагично. В какой-то момент младший брат взял осужденного, что называется, на понт, и заявил,