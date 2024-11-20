Зайти в подъезд этого дома на улице Ставровской для жильцов стало настоящим испытанием. Уже больше полугода людям мешает жить тошнотворный запах, который с разной периодичностью

Зайти в подъезд этого дома на улице Ставровской для жильцов стало настоящим испытанием. Уже больше полугода людям мешает жить тошнотворный запах, который с разной периодичностью расползается по всем этажам. Не спасают ни настежь открытые окна, ни медицинские маски. Ирина Байкова, жительница дома №2Б В подъезде очень сильно пахнет, все окна открыты. И вот я живу