46-летняя жительница Владимира хотела спокойно вернуться домой на машине после пьяных посиделок в гостях, но не вышло. Авто остановили полицейские. Беспечность стоила женщине иномарки,

46-летняя жительница Владимира хотела спокойно вернуться домой на машине после пьяных посиделок в гостях, но не вышло. Авто остановили полицейские. Беспечность стоила женщине иномарки, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Еще в октябре 2022 года женщину признали виновной в пьяном вождении. Автоледи привлекали к ответственности, но 31 августа 2024 вновь села за руль в нетрезвом состоянии.