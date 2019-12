С октября по середину мая 2019 года действует запущенная туроператором Coral Travel чартерная программа из Москвы в Канкун. С периодичностью один раз в 11/12 дней авиакомпания Royal Flight на Boeing 777-300 ER перевозит пассажиров из Шереметьево в Международный аэропорт Канкуна. Чартерная программа может претендовать на звание самого удобного способа начать своей незабываемый отдых в Мексике.

Места отдыхаТуристы могут остановиться в одном из 166 отелей курортов Канкун,Плайя-дель-Кармен, Ривьера-Майя, Пуэрто-Морелос и острова Косумель. Подавляющееих большинство (122) – пятизвездочные отели. 34 отеля могут похвастаться четырьмязвездами, и еще десять отелей входят в категорию двух– и трехзвездочных заведений.Beach PalaceВ легендарной Зоне Хотельера в Канкуне расположился . Он предлагает своим гостям расположиться в одном из 250 номеров спанорамным видом на лагуну Ничупте или Карибское море. К услугам постояльцевчетыре ресторана, один из которых – международной кухни – также может похвастатьсякруглосуточным буфетом. Рестораны ориентальной и итальянской кухни, а также стейк-хаусоткрываются вечером.Отель как нельзя лучше подходит для семейного отдыха. Длядетей в Beach Palace подготовлена специальная развлекательная программа, включающаяв себя уроки испанского языка, мастер-класс по приготовлению пиццы и другиеодновременно интересные и полезные занятия. Программа обновляется каждые двенедели. Следить за изменениями в программе можно через специальное приложениеили на официальном сайте отеля.Кроме того, специально для детей в отеле работает интерактивнаяигровая зона и детский бассейн. Развлекаться там маленькие постояльцы могут какв компании своих родителей, так и под присмотром заботливых и внимательных аниматоров.Малышей до четырех лет за отдельную плату можно оставить с няней.Есть у Beach Palace и что предложить взрослым гостям. Онимогут заказать оздоровительные и уходовые процедуры в отдельных SPA иBeautyзонах отеля. Услуги предоставляются за отдельную плату, однако в случае проживанияот трех ночей и более предусмотрена скидка в размере 40%.Кроме того, игровая зона для детей после наступления восьми вечерапревращается в спортбар с развлекательными шоу, бильярдом, теннисом инапитками. В зоне Sky Floor под крышей отеля находятся панорамный бар, спортзали 2 бассейна. В честь особых праздников – дней рождения или свадеб – отельготовит для постояльцев персональные сюрпризы в номерах или ресторанах.The Grand at Moon PalaceНа площади в 900 гектаров расположился комплекс из двухотелей – The Grand и Moon Palace. При этом под саму застройку отданы всего 25гектаров земли, остальную же часть занимают живописные мангровые леса. Для удобства постояльцев по территориикурсирую шаттлы с регулярными маршрутами, а также гольф-кары, доставляющиегостей до точек назначения в индивидуальном порядке.Отели предлагают своим гостям услуги 23 ресторановпреимущественно азиатской, мексиканской и итальянской кухни. Кроме того, натерритории налажено собственное производство мороженого и кондитерских изделий,а овощи и фрукты, подаваемые к столу, выращиваются на собственном огородеотелей. В перерывах между завтраками, обедами и ужинами гости могут заглянуть в бистро, стейк-хаус или рыбныйресторан у бассейна.Расположение посреди мангрового леса создает в отеляхуникальные условия для жизни. В болотах живут детеныши крокодила – их завозяттуда сразу после рождения, а затем увозят после достижения определенноговозраста. Также во время прогулок по лесу гости могут встретить милых зверьков куати.А для того, чтобы знакомство постояльцев с мексиканской фауной проходиломаксимально комфортно, в комплексе работает штатный биолог.Moon Palaceбыл построен еще в 1992 году, однако, сохраняяверность традициям высочайшего качества, постоянно перестраивался и обновлялся.Сейчас он объединяет в себе два лобби – Nizun и Sunrise – и располагаетномерным фондом в 3,5 тысячи комнат. К слову о традициях. Именно в лобби Sunrise,отделанном турецким мрамором и ониксом в окружении уникальных витражей в традиционноммексиканском стиле, некогда был впервые смешан легендарный коктейль "ТекилаСанрайз". Его, как и другой элитный алкоголь известных брендов, до сих порможно попробовать в отеле.Комнаты отеля, помимо стандартного набора, необходимого длякачественного отдыха, предлагают своим жильцам гамак, джакузи, обновляемыйежедневно минибар и диспансер с алкогольными напитками, а также набор косметикиCHI. При желании номер можно также оборудовать колыбелью или дополнительнойкроватью.Для самых маленьких постояльцев в Moon Palace действует игроваяплощадка, работающая по принципу "все включено". Сюда входят закуски, напитки,мороженое и попкорн, а также аэрохоккей, приставки, болиды и множество других игри развлечений. Любителей спортивного отдыха ждет фитнес-зал, поле для гольфа ибассейн со стимулятором волн.Также отличительной чертой Moon Palace можно считатьсобственную программу лояльности. При бронировании номера на счет отдыхающихначисляются специальные баллы. Три ночи принесет 500, четыре – 750, пять – 1,5тысячи, 12 ночей – две тысячи, а более продолжительное бронирование обогатитличный счет постояльца на 2,5 тысячи баллов. В дальнейшем ими можно будет расплачиватьсяза дополнительные услуги отеля, такие как SPA-процедуры или экскурсии. Прирасчете один балл равен одному доллару. Постояльцу останется лишь оплатитьналог в 16%. Баллы хранятся на счете в течение года с момента зачисления. Ихможно передавать своим друзьям и родственникам.The GrandВторой отель комплекса – The Grand – представляет своимклиентам еще больше возможностей для отдыха с наивысшим уровнем комфорта. Егопостояльцы могут пользоваться всей инфраструктурой Moon Palace, а такжеисключительными преимуществами своего отеля. В их число входят десять бассейновразной тематики – для семейного или спортивного отдыха, аквапарк и ночной клубс собственной шоу-программой.Номера отеля The Grand настраиваются в соответствии спожеланиями гостей. Постоялец может выбрать не просто тип подушки – с водой,ортопедическая или пуховая, но даже аромат, который она должна источать – ромашка,мята или лаванда.С браслетом The Grand турист сможет посещать все за исключением Le Blanc. Таким образом, выезжая на шоппинг илиэкскурсию в другую часть полуострова, постоялец отеля может воспользоватьсярестораном, душем и другими услугами в ближайшем отеле сети.Playacar PalaceСледующий отель, на который стоит обратить свое вниманиетуристу, находится за пределами Канкуна. расположен вПлайя-дель-Кармени может похвастаться удобным расположением. От него одинаковолегко добраться до острова Консумель и Пятой авеню. Также несомненным плюсомявляется небольшое число постояльцев и открытое лобби.Для детей с десяти утра и до десяти вечера работает игроваяплощадка. Взрослым гостям предлагаются утренние занятия йогой, СПА, салонкрасоты и тренажерный зал с панорамным видом на джунгли.Отдельного упоминания заслуживает гастрономическая сторонаотдыха в Playacar Palace. Для 500 гостей работают 55 поваров. На территорииотеля действуют несколько ресторанов национальной кухни, снек-бар, ресторантеппаньяки и Луна-лаунж с баром и закусками. Тонкие ценители наверняка оценятизбранные сорта из таких регионов, как Франция, Испания и Новая Зеландия.Программа отдыхаМексика – это не только отели с высочайшим уровнем комфорта,рестораны с богатой кухней и SPA-процедуры.Перелет в другое полушарие стоит совершить и ради того, чтобы получитьпо-настоящему уникальные впечатления.Национальная кухняРестораны отелей Palace Resorts предлагают своим гостямблюда со всех уголков мира. Однако побывать в Мексике и не попробовать местнойкухни – настоящее гастрономическое преступление. Тортилья, буррито и чимичанга,фахита и морепродукты, гуакомоле и сальса никого не оставят равнодушными. Ценителиже могут попробовать до 500 видов текилы и коктейлей на ее основе. Выбор извсего этого многообразия ограничен только фантазией и личными предпочтениямисамого путешественника.Острова Исла Мухерес и КонсумельУже само путешествие до островов можно расценивать каксамостоятельное приключение. А стоит туристу сойти на берег, как начинается совершенноновый его этап – дорога к сердцу карибской природы сквозь бесконечные песчаныепляжи и тропические леса.Впрочем, для получения незабываемых ощущений можно даже не ступатьсвоей ногой на землю Исла Мухерес или Консумель. Воды близ островов абсолютнозаслуженно считаются лучшими локациями для дайвинга и снорклинга. Благодарясоседству со вторым по величине в мире коралловым рифом и рукотворным подводныммузеем Musa каждое погружение превращается в уникальный вид досуга.Древние цивилизацииНачать свое знакомство с культурой древний майя лучше всегов археологической зоне Эль-Рей, благо расположена она всего в 25 километрах отКанкуна. Здесь расположены руины 47 построен, в том числе церемониальных зданийи рынка, возведенных в I веке до нашей эры. И если в Эль-Рей в туристе толькопробуждается любовь и интерес к древним цивилизациям Юкатана, то окончательнозакрепляются они в его душе после посещения Чичин-Ицы и Тулума. В дни весеннегои осеннего равноденствия на стене пирамиды Кукулькана причудливая игра тенейустраивает перед зрителями настоящее представление – Танец пернатого змея. Но ив любой другой день эти заброшенные города майя выглядят более чем впечатляюще.Современная МексикаНе только история давно минувших дней и доколумбовскоевеличие древних индейцев заслуживает внимание туристов. Интерес представляет исовременная жизнь в Мексике. Стоит лишь начать внимательнее смотреть посторонам, как можно заметить украшающие многие стены граффити с самым разным сюжетом.А уровень исполнения колеблется в самом широком спектре от трогательногопримитивизма до настоящих шедевров современного искусства. Неудивительно, ведьодним из первых граффитчиков Канкуна считается знаменитый мексиканскийживописец Диего Ривера, муж легендарной Фриды Кало.Нерукотворные шахтыТолько на Юкатане и ближайших островах можно встретить такоеявление, как сенот. Это естественный провал в известняке. Они бывют как "сухими",так и заполненными пресной водой. В последнем случае сенот становится своегорода естественным бассейном, в котором может искупаться любой желающий, если онне испытывает страха перед замкнутыми пространствами и не испугается возможногнездящихся там летучих мышей.ШопингКак и любое место, являющееся точкой притяжения длямиллионов туристов, Канкун и его окрестности не избежал судьбы превращения вшопинг-центр. Те, кто интересуются таким видом отдыха, могут отправится наПятую авеню – это длинная пешеходная улица в Плайя-дель-Кармен, во время прогулкипо котором можно повстречать как крупные торговые центры, так и небольшие сувенирныелавочки. А по адресу Меркадо, 28 в Канкуне турист увидит настоящий рынок вдаунтауне.Ночная жизньСамые широкие возможности "оторваться" Канкун предлагает темтуристам, которые после насыщенного дня сохраняют силы для развлечений послезаката. Клуб Coco Bongo можно назвать центром ночной жизни Мексики. Приглашенныедиджеи, костюмированные шоу и льющаяся рекой текила создают уникальнуюатмосферу, которую по достоинству оценили любители со всех уголков мира.Куати и агутиОдних из самых милых представителей карибской фауны –енотовидных носух или куати, а также мелких грызунов агути – можно встретитьпрямо на территории отеля. И если первые охотно позируют туристам просто так,то вторые ждут за свое расположение награду в виде угощения. Эксперты предупреждают,что поддаваться на манипуляции этих обаятельных зверьков не стоит, в первуюочередь – ради их же блага. И если неправильная диета может навредить зверькам,то съемка и восхищение со стороны туристов разных возрастов пойдут им только напользу.