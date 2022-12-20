Госдума приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент.

Госдума приняла закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы, за ее публичное осквернение наступит административная или уголовная ответственность.Физлицу за такое правонарушение может грозить штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Юрлицо может получить штраф от трех до пяти миллионов рублей.Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до пяти лет.Авторами инициативы стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР).Как пояснял Турчак, документ устанавливает, что ленту можно использовать только в целях, связанных с исторической памятью.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос. Она присутствует на многих военных наградах Российской империи, СССР и России. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.