Прощание с командиром экипажа Су-24М из состава авиационного крыла ЧВК Вагнер Александром Антоновым и штурманом Владимиром Никишиным прошло на аэродроме в присутствии сослуживцев.

Прощание с командиром экипажа Су-24М из состава авиационного крыла ЧВК "Вагнер" Александром Антоновым и штурманом Владимиром Никишиным прошло на аэродроме в присутствии сослуживцев.Мероприятие состоялось утром 20 декабря. На аэродроме летчики в последний раз были вместе, как в своем заключительном бою. Их тела передадут родным для последующего захоронения.Церемонию посетил бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают основателем ЧВК "Вагнер". Ранее он добился возвращения тел летчиков с подконтрольной Киеву территории.Предприниматель сообщил, что Никишин и Антонов посмертно награждены звездами Героя России в соответствии с указом президента РФ."Сегодня наши боевые товарищи, Александр Антонов и Владимир Никишин, улетают домой. Их контракт окончен. Они выполнили его с честью", — отметил Пригожин.Экипаж Су-24М с бортовым номером RF-93798 выполнял боевую задачу вечером 2 декабря недалеко от Бахмута. Авианаводчик сообщил о подходе крупной бронетанковой колонны противника, которая угрожала наземным подразделениям "Оркестра". Пилоты пошли на маневр с заходом за линию соприкосновения, осознавая все риски. При развороте на боевой курс фюзеляж поразила ракета, выпущенная из ЗРК противника. Никишин и Антонов приняли решение направить горящий самолет в скопление сил противника. Предварительно они вышли в открытый эфир со словами "Встречайте, с*ки, папу".Ранее звание Героя России получил другой летчик ЧВК "Вагнер", командир авиационного крыла "музыкантов" Канамат Боташев. Генерал-майор погиб в мае, спасая своим огнем товарищей на земле, попавших в окружение противника. На территории Гатчинского аэродрома в Ленобласти Боташеву был установлен памятник.