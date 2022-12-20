Например, лишь после вмешательства прокуратуры Гороховецкого района администрацией была...

Например, лишь после вмешательства прокуратуры Гороховецкого района администрацией была ликвидирована свалка бытовых и строительных отходов, которая находилась на улице Лермонтова в городе Гороховец. А также, в декабре 2022 года было установлено, что обслуживание и уборка всех контейнерных площадок, расположенных на территории города Лакинска «не происходят надлежащим образом».Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Как итог: 1 декабря 2022 года в Собинский городской суд направлено исковое заявление об обязании администрации города организовать «систематическую и своевременную уборку контейнерных площадок, ликвидацию несанкционированных свалок отходов».В Коврове также зафиксированы нарушения. Городской прокуратурой при проверки соблюдения требования при содержании мест накопления твердых коммунальных отходов зафиксированы отсутствие трехстороннего ограждения, покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых вод, графика (даты и времени) удаления ТКО, «наименования и контакты лица, осуществляющего его удаление» и пр.Прокурорами выявлены нарушения в работе региональных операторов: ООО «Экоград», ООО «Хартия», ООО «Эко-транс» и др.Всего в ходе проверки было выявлено более 500 нарушений, а внесены почти 300 представлений.В административном порядке по постановлениям прокуроров наказано 213 виновных лиц, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Отметим, что также выявлены нарушения в работе департамента природопользования и охраны окружающей среды региона:«Так, в настоящее время сортировке подлежит только 10,7% от образовавшихся на территории области отходов на 3 предприятиях, при этом эффективность сортировки не превышает 7%, таким образом, 99,3% отходов подлежат захоронению» - отмечается на https://epp.genproc.gov.ru/.Как оказалось, до настоящего времени департаментом не утверждена ни одна инвестиционная программа по строительству объектов обработки твердых коммунальных отходов.Какие-либо «мероприятия» по обработке отходов, образовывающихся на территории Киржачского, Кольчугинского и Юрьев-Польского районов («действующие и планируемые схемы обращения с отходами») также в данный момент отсутствуют.«Весь запланированный результат работы и реализации мероприятий на данном направлении сводится к уменьшению количества отходов, подлежащих захоронению, на 14 тыс. т/год, т.е. на 3% от их общего количества, а запланированная эффективность введенных в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов составит менее 5 %» - сообщает прокуратура Владимирской области.По фактам нарушений, выявленных в деятельности департамента природопользования и охраны окружающей среды региона, внесено представление заместителю губернатора Владимирской области.Фото: pxfuel.com