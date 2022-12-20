В новогоднюю ночь в Москве из-за закона фейерверки разрешат запускать только до 23:00. Это связано с законом О тишине. Как сообщает телеканал , нарушителей будут привлекать к ..

В новогоднюю ночь в Москве из-за закона фейерверки разрешат запускать только до 23:00. Это связано с законом "О тишине".Как сообщает телеканал , нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Также отмечается, что для запуска фейерверков власти округов отведут под бытовые фейерверки специальные площадки.