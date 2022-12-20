Во Владимире на одну ночь запрещена парковка на улице Горького.
Муниципальный «Центр управления...
Во Владимире на одну ночь запрещена парковка на улице Горького.
Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» просит автолюбителей убрать машины с улицы Горького.
Чтобы не мешать работе спецтехники при ночной уборке снега. Работы будут проводиться с 20:00 20 декабря и до 07.00 утра 21 декабря.
Коммунальные службы областного центра в усиленном режиме продолжают очистку города от снега, выпавшего в минувшие выходные. Работы организованы в круглосуточном режиме, подчеркивает пресс-служба администрации Владимира.
Отмечается, что «ЦУГД» за прошедшие сутки из города было вывезено более 3600 кубометров снега - самосвалы выполнили свыше 180 рейсов. На противогололедную обработку дорог и тротуаров израсходовано 350 кубометров песко-соляной смеси.
Более 60 рабочих и свыше 15 единиц техники трех районных МКУ «Благоустройство» продолжают уборку городских общественных пространств - скверов, площадей, лестниц, детских и спортивных площадок, территорий у памятников и мемориалов. За минувшие сутки ими вывезено около 720 кубометров снега, а на противогололедную обработку израсходовано свыше 650 кг песко-соляной смеси.
Все 49 городских управляющих компаний организовали уборку снега во дворах многоквартирных домов. Сегодня к этим работам привлечено порядка 750 дворников и около 70 единиц собственной и арендованной техники.
Фото пресс-служба администрации Владимира.