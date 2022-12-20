Во Владимире на одну ночь запрещена парковка на улице Горького. Муниципальный «Центр управления...

Во Владимире на одну ночь запрещена парковка на улице Горького.Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» просит автолюбителей убрать машины с улицы Горького.Чтобы не мешать работе спецтехники при ночной уборке снега. Работы будут проводиться с 20:00 20 декабря и до 07.00 утра 21 декабря.Коммунальные службы областного центра в усиленном режиме продолжают очистку города от снега, выпавшего в минувшие выходные. Работы организованы в круглосуточном режиме, подчеркивает пресс-служба администрации Владимира.Отмечается, что «ЦУГД» за прошедшие сутки из города было вывезено более 3600 кубометров снега - самосвалы выполнили свыше 180 рейсов. На противогололедную обработку дорог и тротуаров израсходовано 350 кубометров песко-соляной смеси.Более 60 рабочих и свыше 15 единиц техники трех районных МКУ «Благоустройство» продолжают уборку городских общественных пространств - скверов, площадей, лестниц, детских и спортивных площадок, территорий у памятников и мемориалов. За минувшие сутки ими вывезено около 720 кубометров снега, а на противогололедную обработку израсходовано свыше 650 кг песко-соляной смеси.Все 49 городских управляющих компаний организовали уборку снега во дворах многоквартирных домов. Сегодня к этим работам привлечено порядка 750 дворников и около 70 единиц собственной и арендованной техники.Фото пресс-служба администрации Владимира.