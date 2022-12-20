Во Владимирской области подросток серьезно травмирован обломками металла. Следственными органами...

Во Владимирской области подросток серьезно травмирован обломками металла.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области 39-летний житель Гусь-Хрустального района обвиняется в нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.По версии следствия, 3 мая он, загружая металла краном-манипулятором не предпринял мер для определения и обозначения знаками безопасности опасной зоны, в которой посторонним находиться запрещено. В зоне погрузки оказался несовершеннолетний. Выпавшим из ковша ломом металла его здоровью был нанесен тяжкий вред, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото https://www.pxfuel.com/