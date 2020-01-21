Российский рубль продолжает укрепляться после незначительного падения на фоне отставки правительства России. Эксперты полагают, что в ближайшее время валюта будет повышать свой вес. На ..

Российский рубль продолжает укрепляться после незначительного падения на фоне отставки правительства России. Эксперты полагают, что в ближайшее время валюта будет повышать свой вес.На курс могут повлиять решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Но специалисты считают, что регуляторы оставят ее на прежнем уровне. Однако в конце января произойдет Brexit – выход Великобритании из состава Евросоюза, что является серьезной проблемой для западных стран и может дать рублю дополнительный толчок.Официальный на 21 января 2020 года составляет:61,46 за доллар68,20 за евро