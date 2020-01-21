Супруги Джек и Харриет Моррисон скончались в один день в доме престарелых в городе Сент-Луис, штат Миссури, куда переехали из-за проблем со здоровьем. Они ушли из жизни с разницей в несколько ..

Супруги Джек и Харриет Моррисон скончались в один день в доме престарелых в городе Сент-Луис, штат Миссури, куда переехали из-за проблем со здоровьем. Они ушли из жизни с разницей в несколько часов, сообщаетДжеку было 86 лет, а его жене – 83 года. Их кровати находились рядом, поэтому супруги могли держаться за руки. Западные СМИ пишут, что Моррисоны познакомились в 1955 году, их первое свидание прошло в Хеллоуин. У пары есть два сына.