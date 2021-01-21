Конференция «Дни Медиалогистики» о бизнесе на стыке медиа и телеком-индустрий пройдет 17-18 февраля 2021 года в безопасном онлайн-формате.

Конференция «Дни Медиалогистики» о бизнесе на стыке медиа и телеком-индустрий пройдет 17-18 февраля 2021 года в безопасном онлайн-формате.«Медиалогистика» сегодня — это одна из платформ MSK-IX, набравшая за четыре года существенные обороты и активно развивающая российский и иностранный контент. ТВ-операторам теперь проще делать широкие портфолио из телеканалов, что отражается на их же привлекательности.Программа «Дней Медиалогистики» включает доклады, интервью и дискуссии с участием представителей зарубежных и российских медиахолдингов, национальных и региональных операторов, производителей и дистрибуторов контента.Лейтмотив конференции - трансформация медиа и телеком-экосистем. Спикеры поделятся реальным опытом запуска медиапроектов внутри телеком-компаний, интернет-сервисов на базе спутниковых операторов, инновационных digital-направлений в медиахолдингах.В рамках программы состоится контент-шоу с премьерами новых телеканалов и других медиабрендов, обмен опытом производства и монетизации контента в эпоху пандемии, практические воркшопы: как запустить новый телеканал, как снизить затраты на производство и доставку, как организовать зарубежную дистрибуцию российского телеканала.Организатор конференции, компания MSK-IX, с 2005 года проводит «Пиринговый форум» peering-forum.ru, собирая ежегодно до 900 участников телеком-сообщества. Идея провести отдельное мероприятие «Дни Медиалогистики» для медиа/телеком-аудитории возникла в связи с переносом на лето профильной выставки CSTB, чтобы утолить потребность в профессиональном общении для тех, кто привык это делать в феврале. Регистрация на сайте: https://medialogistika.online/Приглашаются информационные партнеры для поддержки мероприятия, условия участия высылаются по запросу.MSK-IX на рынке телекоммуникационных услуг уже 25 лет. Помогает компаниям развивать сети и сервисы в интернете быстрее и с меньшими затратами, предоставляя доступ к Internet eXchange, сервисным платформам и дата-центрам.Сегодня более 800 организаций из 100 городов и 20 стран мира используют продукты MSK-IX для развития, взаимодействия, масштабирования сетей и построения собственных сервисов. К MSK-IX подключены операторы связи, социальные сети, поисковые системы, видеопорталы, провайдеры облачных сервисов, корпоративные и научно-образовательные сети.