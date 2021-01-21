Согласно прогнозам синоптиков, с полудня 21 января Москву накроют метели. Снегопады будут сопровождаться ухудшением видимости и продлятся примерно до семи часов вечера, передает сетевое ..

Согласно прогнозам синоптиков, с полудня 21 января Москву накроют метели. Снегопады будут сопровождаться ухудшением видимости и продлятся примерно до семи часов вечера, передает сетевое издание "". Вечером вырастет вероятность возникновения тумана. Температура воздуха установится на отметке, соответствующей климатической норме для середины зимы – 8-10 градусов ниже ноля.