Роскомнадзор обратился к социальной сети ВКонтакте с требованием пресечь вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор обратился к социальной сети "ВКонтакте" с требованием пресечь вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.В социальной сети выявлены случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Роскомнадзор потребовал незамедлительно пресечь подобные действия."На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации в социальную сеть "ВКонтакте" направлено уведомление о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия", – сказано в сообщении РКН.Ранее "Дни.ру" писали, что Роскомнадзор обратился к Google и потребовал удалить из поисковой выдачи рекламу ресурсов с запрещенными веществами. Компания должна проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы.Также ведомство призывало Google прекратить политику ограничений в отношении российских СМИ. На контент отечественных телеканалов YouTube ставил пометку "нежелательное содержимое".