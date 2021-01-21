Об объединении заявил лидер Справедливой России Сергей Миронов. Решение стало результатом длительных переговоров.
Об объединении заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Решение стало результатом длительных переговоров.
Новая партия будет называться "Справедливая Россия – за правду". Сергей Миронов выразил надежду на то, что сохранит лидерство, а также предложил объединяться всем партиям левого фланга, в том числе КПРФ и ЛДПР.
Политик призвал коллег строить в России новое социалистическое общество. Напомним, "Справедливую Россию" основали в 2006 году. Это левоцентристская партия, базирующаяся на идеологии социал-демократов и модернизированного социализма.
Партия "За правду" появилась в 2019 году. Это национал-патриотическое объединение, его идеологическую основу составляет критика либерализма. Лидер – Захар Прилепин.
"Патриотов России" зарегистрировали в 2005 году. Партия образовалась в результате раскола КПРФ на основе "Российской партии труда". Идеология – демократический социализм и коллективизм, лидер – Геннадий Семигин.
Ранее российские власти ввести прямые выплаты малоимущим. Депутат Госдумы предложил направить на это часть средств, выделенных государством на борьбу с бедностью. Лидер "Справедливой России" отметил, что на эти цели было выделено 15 триллионов рублей до 2024 года. Он пояснил, что около пяти из них "осядут" в различных фондах и институтах развития и никак не помогут достижению цели, поэтому лучше раздать эти деньги в качестве непосредственной финансовой помощи нуждающимся.