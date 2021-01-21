Теперь спортсменки готовятся к участию в первенстве России по художественной гимнастике в составе сборной ЦФО.

Воспитанницы владимирской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №5 по художественной гимнастике Анна Николаева и Алина Галочкина успешно выступили на первенстве ЦФО.Соревнования прошли 12-18 января в Белгороде. Анна Николаева стала серебряным призером по программе КМС, а Алина Галочкина завоевала серебро по программе первого разряда.Теперь обе спортсменки готовятся к участию в первенстве России по художественной гимнастике в составе сборной команды ЦФО. Соревнования пройдут в Москве с 22 по 31 января.