Обладающие новыми технологиями страны станут более конкурентными и решат вопросы благосостояния граждан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вопросы цифровой трансформации председатель ГД, руководители фракций и главы профильных комитетов обсудили с экспертами Сбербанка.

Обладающие новыми технологиями страны станут более конкурентными и решат вопросы благосостояния граждан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вопросы цифровой трансформации председатель ГД, руководители фракций и главы профильных комитетов обсудили с экспертами Сбербанка.Володин отметил важность сохранения созданной в прошлом веке основы. "Я в первую очередь говорю о наших достижениях в области освоения атома, космического пространства. А сегодня это технологии, которые закладывают будущее", – сказал спикер в ходе семинара на площадке Корпоративного университета Сбербанка в Аносино.Парламентарии ознакомились с цифровыми продуктами Сбербанка. Им продемонстрировали виртуальные ассистенты Салют, ТВ-приставку SberBox, Digital manager, решения по распознаванию речи и биометрии и другие цифровые продукты."Все то, что мы сейчас видели и что мы будем обсуждать, требует законодательных решений, чтобы, с одной стороны, создавать условия для развития, а с другой стороны, для того чтобы понять, как человек должен быть защищен и что он получит в результате этого развития", – сказал председатель ГД, добавив, что особую важность приобретает вопрос защиты персональных данных.Также в ходе семинара обсуждается развитие искусственного интеллекта, использование отечественных технологий и кибербезопасность.