В лесопарке Гагарка на улице Инструментальщиков в Курортном районе Санкт-Петербурга было обнаружено нерасчлененное тело женщины. На лице погибшей были обнаружены множественные переломы. ..

В лесопарке "Гагарка" на улице Инструментальщиков в Курортном районе Санкт-Петербурга было обнаружено нерасчлененное тело женщины. На лице погибшей были обнаружены множественные переломы. У нее остались 15-летний сын и двое близнецов шести лет.Оперативники выяснили, что к расправе причастен 61-летний брат погибшей, передает . По версии следствия, во время ссоры мужчина несколько раз ударил родственницу ногой по голове, из-за чего она скончалась. В лес он отнес ее тело для того, чтобы скрыть следы преступления.