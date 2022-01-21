Из-за напряженности по Украине российская валюта начала ослабевать. Так считают эксперты.

Из-за напряженности по Украине российская валюта начала ослабевать. Так считают эксперты.Аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" считают, что российская валюта значительно ослабнет при эскалации конфликта на Украине. По мнению экспертов, один доллар можно будет приобрести за 80-90 рублей. Также произойдет падение акций, цены на облигации снизятся.Согласно прогнозу аналитиков, ситуация будет напоминать события 2014-2015 годов, когда российский рынок серьезно пострадал из-за санкций Запада, которые были введены после событий в Крыму и Донбассе. В то время доллар подорожал до 80 рублей, а евро – до 100.Напряженная ситуация на Украине уже сказывается на российской валюте, обратила внимание экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец. Сейчас один доллар равен 76-77 рублям, а евро – 86-87 рублям. Эксперты предполагают, что в ближайшем будущем Центробанк, желая обеспечить финансовую стабильность, проведет валютные интервенции.Ранее причину падения рубля экономист НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, на котировки в настоящее время очень влияет повышение напряженности между Россией и НАТО. Однако эти волнения на рынке, как отмечал эксперт, не имеют фактических оснований, поскольку происходят на фоне хоть и громких, но ничем не подкрепленных заявлений.