Оперативный штаб обнародовал свежие данные по уровню заражения ковидом в России.

Оперативный штаб обнародовал свежие данные по уровню заражения ковидом в России.Показатель суточного прироста новых случаев коронавируса поставил новый антирекорд. В предыдущий раз предельных значений уровень заражений ковидом в России достигал еще в ноябре 2021 года, когда за сутки было выявлено 41 335 пациентов.Днем 21 января 2022 года специалисты обнародовали свежую статистику, согласно которой всего за сутки в России ковидом заразились уже 49 513 человек. При этом госпитализация потребовалась 9 136 заболевшим.Также за это время успели выздороветь 24 719 человек. Кроме того, было зарегистрировано 692 летальных исхода.Больше всего заразившихся ковидом регистрируется, по-прежнему, в Москве – 15 987 человек. На второй строчке этого печального антирейтинга с большим отрывом расположился Санкт-Петербург. Власти Северной столицы отчитались о 5 922 новых случаях коронавируса. Традиционно третье место занимает Подмосковье, в котором число заразившихся за последние сутки оценивается в 4 424 человек.Таким образом, за все время ведения статистики в России было зафиксировано 10 987 774 случаев коронавируса. Тем временем число пациентов, которым удалось за тот же срок выздороветь, составляет 9 975 052 человек. Летальных же случаев, попавших в официальную статистику, оказалось 324 752.