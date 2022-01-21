Андрей Малахов сильно изменился.

Андрей Малахов сильно изменился.Ведущий поделился , в котором его едва ли можноузнать. В рамках ставшей уже традиционной рубрики "архивныйчетверг" Малахов показал фрагмент программы "Большаястирка" с Ириной Аллегровой. Так он поздравил артистку с юбилеем. Каксообщил сам Андрей, выпуску уже 20 лет. Там ведущий еще совсем юный, состранной прической и модной по тем временам бородой.Поклонники были в шоке от архивных кадров. Многиенаписали, что помнят Малахова таким и в свое время были фанатами программы. Другиеже удивились образу ведущего и предложили ему повторить прическу и отраститьбородку."Андрей,Сделай такую же прическу и образ (Здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)","Да, раньше такие веселые добрые были передачи,не то, что сейчас", "Боже, какой здесь Малахов красавчик!", "Андрейну вы огонь", "Я помню этот выпуск","Андрей, ты ли это", "Малахов,конечно, сдал свои позиции...Эффект налицо","Какое счастливое время было", – написали комментаторы.Напомним, в последнее время вниманиеобщественности приковано к здоровью Андрея Малахова. Поклонники решили, что журналистболен, так как он заметно поправился и стал носить парик. Сам Малахов никакихкомментариев на этот счет не дает.