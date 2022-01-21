Признание республик Донбасса ничего не решит, уверен российский политик Владимир Жириновский.

Признание республик Донбасса ничего не решит, уверен российский политик Владимир Жириновский.Накануне депутаты КПРФ попросили президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Коммунисты отметили, что жители Донбасса уже восемь лет "живут под обстрелами", а украинское руководство так и не выполняет Минские соглашения.Против признания ДНР и ЛНР выступает ЛДПР. По мнению председателя партии Владимира Жириновского, это ничего не решит – мир в Донбассе установлен не будет, а угроза русским сохранится. Кроме того, как отметил лидер либерал-демократов, никто, кроме России, не признает независимость этих республик. Это лишь заставит Запад ввести новые санкции против РФ, считает политик.По словам Жириновского, необходимо "ударить лишь раз", да так, чтобы все запомнили, а не демонстрировать нерешительность. Лидер ЛДПР выступил за присоединение всей Украины в состав Российской Федерации. Политика цитирует "".Ранее Владимир Жириновский год начала Третьей мировой войны. Депутат Госдумы, комментируя появление натовских военных на Украине, заявил: полномасштабный конфликт может разгореться уже в этом десятилетии – в 2027 году.