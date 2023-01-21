Для личного счастья мало влюбиться и вступить в брак. Порой семьи распадаются на пустом месте, а супруги внезапно понимают, что не хотят быть вместе. Как понять, что вы подходите друг другу с любимым человеком? Гороскоп по годам рождения к вашим услугам

Дляличного счастья мало влюбиться и вступить в брак. Порой семьи распадаются напустом месте, а супруги внезапно понимают, что не хотят быть вместе. Какпонять, что вы подходите друг другу с любимым человеком? Гороскоп по годамрождения к вашим услугамС давних времен у монгольских народов существует поверье, чтокаждый человек имеет родовую метку — мэнгэ. В зависимости от года рождения унего есть набор личностных признаков. Люди знающие создали гороскоп "Мэнгэ", по которому можно проверить совместимостьс любимым человеком.Родовых знаков не так уж и много — всего девять. Названиекаждого мэнгэ состоит из цифры и цвета:9 красных,8 белых,7 красных,6 белых,5 желтых,4 зеленых,3 синих,2 черных,1 белое.Свою метку и метку партнера легко узнать из таблицы, которую подготовили "Дни.ру".Расшифровка гороскопа по годам рожденияСамые удачные сочетанияАбсолютная совместимость, партнерыидеально подходят друг другу: 1) муж с 9 красными мэнгэ + жена с 1 белым мэнгэ,2) муж с 2 черными + жена с 6 белыми, 3) муж с 7 красными и жена с 8 белыми, 4)муж с 3 синими и жена с 4 зелеными.Прекрасный вариант, но не совсемидеальный, когда мэнгэ у супругов сливаются следующим образом: 9+3; 1+4; 6+7; 2+8.Согласно прогнозу, все надежды на брак в основном оправдаются.Третье место в рейтинге успешных парпо гороскопу занимают представители таких комбинаций: 9+4; 3+1; 7+2; 6+8. Если нашлисебя — знайте, что брак по природе своей благополучный.Среднее сочетание мэнгэВерх второсортных отношений, еслимэнгэ у мужа и жены полностью совпадают по таким меткам: 9 красных, 8 белых, 7красных, 6 белых. Гороскоп сулит супругам как минимум согласие и достаток.Менее повезло партнерам, у которыхметки сходятся как 4+4; 1+1; 3+3; 2+2. Однако в целом прогноз положительный — всемье не должно быть сильных негативных потрясений.Низ среднего — это 9+8; 6+4; 7+1;6+3. Гороскоп утверждает: с виду кажется, что такие союзы крепки, но вреальности партнеры далеки друг от друга.Самые провальные отношенияНеприятности, скандалы, бедность —это удел пар с сочетанием мэнгэ 8+1; 2+4; 7+9; 3+6.Еще более кризисными считаютсясочетания меток 9+6; 2+1; 3+7; 8+4.Категорически не рекомендованосоздавать семьи, где у супругов мэнгэ выпадают как 9+2; 7+4; 3+8; 6+1.Помните, что гороскоп совместимости с любимымчеловеком способен лишь косвенно определить судьбу брака. На успешность союзавлияют много факторов, от которых зависит конечный результат.