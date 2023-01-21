Серебряная свадьба может стать последней годовщиной.

"Серебряная" свадьба может стать последней годовщиной.По крайней мере, так считают поклонники звездной пары. Супруги недавно отметили 25-летие совместной жизни, и Леонид Агутин трогательно поздравил супругу с важной датой, поблагодарив за терпение и любовь публично. Пару считают одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе, несмотря на то, что артисты неоднократно подтверждали: в их семье случались походы налево.И виноват во всем именно Леонид Агутин, и он это не отрицает. В одном из интервью музыкант заявил, что часто предавал доверие Анжелики Варум. Например, закутивший с девицами артист окончательно плюнул в жену, когда его интрижки всплыли наружу. По слухам, именно из-за этого Варум в какой-то момент и укатила за океан к дочери, которая живет в США.Нрав у Леонида Агутина веселый, и раньше он мог спокойно уйти в загул на несколько дней – с алкоголем и девочками. Конечно, вопросы у жены к такому поведению копились, и в какой-то момент она поставила вопрос ребром. Возможно, она его так и спросила: когда развод? Но, слава Богу, до него так и не дошло.В одном из интервью Анжелика Варум признавалась: измены мужа сделали ее сильнее, и она не хотела бы ничего менять в своей жизни. За 25 лет пара прошла через многое, сохранив близость и понимание, несмотря ни на что.